MHP'den yeni 'adaylık kriteri' teklifi hazırlığı: 'Gözünüz neredeydi diye kıyameti koparıyorlar'

Yayınlanma: 16.11.2024 - 19:03

Güncelleme: 16.11.2024 - 19:03

Yıldız, MHP tarafından Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Sakarya, Bolu ve Düzce'den parti teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak siyasi partiler ve seçim kanununda önemli değişiklikler yaptıklarını savundu.

Seçim barajını yüzde 7'ye düşürdüklerini, büyük haksızlıklara neden olan "artık oy" uygulamasına son verdiklerini öne süren Yıldız, "terör örgütünün milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçimlerinde eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösterdiğini, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığından adaylığın reddedilemediğini" söyledi.

"BU SEFER KIYAMETİ KOPARIYORLAR"

Yıldız, bundan faydalananların, aldıkları cezaların Yargıtay'da onanıp kesin hüküm haline geldiğinde milletvekili sıfatını ve belediye başkanı seçilme yeterliliğini kaybettiğine değinerek, "Bu sefer kıyameti koparıyorlar, 'Efendim gözünüz neredeydi, bunu aday yapmasaydınız.' Arkadaşlar bu tartışmaları bitirmek için Milliyetçi Hareket Partisi olarak teklifte bulunacağız. Milletvekili ve belediye başkanı adayı olma konusunda yeni kriterler getireceğiz inşallah. Böylece bu tartışmalara da son vereceğiz. 'Türkiye enerjisini boş şeylere harcamasın' diyoruz" ifadesini kullandı.

Milletvekilli dokunulmazlığıyla ilgili sorular yönelten vatandaşların, "terör örgütü üyeliği, propagandası veya bir eylemden" ceza almış kişilerin dokunulmazlığının devam etmesine ilişkin eleştiriler yaptığını belirten Yıldız, "Biz dokunulmazlığı milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas kürsü dokunulmazlığı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.