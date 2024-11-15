Sayıştay raporları Bartın Belediyesi'nin MHP dönemindeki denetim eksiklerini ortaya koydu

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:17

Güncelleme: 15.11.2024 - 07:34

2023 yılının sayıştay raporları, geçtiğimiz yıl MHP yönetiminde olan Bartın Belediyesi’nin denetim konusundaki eksikliklerini gözler önüne serdi. Raporda, İdare gelirlerine yönelik tahsilat ve takibat işlemlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmediği ortaya çıktı.

Tapuda konut olarak görünmesine karşın işyeri olarak kullanılan 564 abonenin su faturalarını konut tarifesi üzerinden düzenlediği tespit edildi. Günübirlik ya da “apart” olarak kiralanan 28 konuttan 17’sinin ticarethane abonesi olarak belirlenmediği de ortaya çıkarken belediye hizmet sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinden bir kısmına ilişkin çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığı da belirtildi. Raporda, belediye sınırları içerisinde bulunan 3 bin 816 işyerine yapılan ruhsat sorgulaması sonucunda bin 940 işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olduğu halde ruhsatsız olarak çalıştığı da belirtildi. Bir diğer bulgu da “Belediye tarafından kiraya verilen ve işgaliye bedeli alınarak kullandırılan 78 adet işyerinin açma ve çalışma ruhsatı olmadan çalıştığını” ortaya koydu.

SÜRESİZ TAKSİ PLAKASI

Belediye sınırları içinde çalışan taksi plakalarına il trafik komisyon kararlarıyla süre belirtilmeksizin sahip olunmasına zımni (gizlice) olarak izin verildiği de görüldü. Bulgunun açıklamasında, “Toplu taşımaya ilişkin hakların belediyelere ait olduğu anlaşılmakla birlikte bu hakkın kanun çerçevesinde ihale yoluyla rekabete uygun ve saydamlığı sağlayarak sürenin belirli olması gibi hususları da içerecek şekilde verilmesi gerekir” ifadeleri yer aldı.