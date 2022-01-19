MHP’li başkan görevden alındı: Sebep o paylaşım mı?

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:45

MHP Kırıkkale İl Başkanı Davut Baloğlu görevinden alındı. Davut Baloğlu, görevden alınışını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Baloğlu, “Genel Merkezimizin takdirleri ile çalışkan, namuslu ve haysiyetli bir şekilde yürütmüş olduğum MHP Kırıkkale İl Başkanlığım görevinden bu saat itibari ile alınmış bulunmaktayım. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

2015 yılından beri MHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüten Baloğlu'nun görevine son verilmesinin ardından yerine Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı getirildi.

SEBEP 'KANSIZLAR' TEPKİSİ Mİ?

Baloğlu'nun görevden alınma nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken MHP'li başkanın yakın dönemde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı.

Baloğlu'nun, Suriye sınırında 3 askerin patlama sonucu şehit olduğu 8 Ocak günü yaptığı paylaşımda "Memlekette 3 vatan evladı şehit olmuş kutlama mı yapıyorsunuz kansızlar. O rakınızda boğulun, o balığın kılçığı boğazınızda kalsın" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Baloğlu, çok ağır şekilde tepki gösterdiği ancak isim vermediği paylaşımında kendisine kimleri hedef aldığını soran MHP Kırıkkale İl Genel Meclisi Üyesi İlyas Canöz'ün sorusuna "Yazayım mı başkanım?" diye soruyor. Canöz de Baloğlu'na cevaben "Yaz başkanım" yanıtı veriyor.



