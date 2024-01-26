MHP’li belediye başkanı CHP’den aday oldu

Yayınlanma: 26.01.2024 - 22:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 23:07

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi devam ederken, bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Buna göre, MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'nin Polatlı Belediye Başkanı adayı oldu.

Söz konusu adaylık Parti Meclisi'nden geçti.

Gazeteci Barış Yarkadaş da MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın CHP’nin Polatlı Belediye Başkan adayı olduğunu iddia etmişti.