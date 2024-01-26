Son Dakika: MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son dakika haberi... MHP, 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 55 belediye başkan adayını daha duyurdu. Adayların 2'sinin büyükşehir ilçe ve 53'ünün de belde belediye başkan adayları olduğu belirtildi.
MHP'den yapılan açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadeleri yer aldı.
Son dakika haberleri MHP haberleri aday haberleri belediye başkan adayı haberleri belediye haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İstanbul adayı belli oldu!
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- DEM Parti'den açıklama!
- Survivor kim elendi?
- 'Ali Yerlikaya'nın aleyhinde kampanya...'