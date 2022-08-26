MHP'li belediye başkanından Ekrem İmamoğlu'na teşekkür
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılış töreninde konuştu. İmamoğlu’ndan önce kürsüye çıkan MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.
MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.
Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı. Silivri'nin şuanki stadyumunun 50 dönümlük alanı yıkılıp, yerine 40 bin metre bir millet bahçesi 11 bin metrekare alana da bir hükümet konağı yapımının onayını Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldıktan sonra, 'Stad ne olacak?' dediğinde ben de Müjdat Gürsu Stadını İBB bize tahsis ederse Spor Bakanımızın bize bunu yapacağını ifade ettiğimde Sayın Başkan şöyle söyledi; 'Müsaade ederse Spor Bakanımız, bu stadı biz yapalım, Silivri'ye biz hediye edelim'. Bakan Bey'e arz ettim, 'Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar' dedi" ifadelerini kullandı.
AKP'Lİ BAŞKAN DA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Istavroz Atık Su Tüneli açılışında Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmişti. İstavroz Atık Su Tüneli'nin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Kurban Bayramı döneminde Boğaz'ın kanlı görüntüsünün kendilerini üzdüğünü ifade ederek artık bu sorunun yaşanmayacağını dile getirdi.
AKP’li Türkmen, “Bu sorunu gideren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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