Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu hedef alan Soylu'dan festival açıklaması: ' Devlet izin vermez'
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun festival yasaklarına ilişkin açıklamasına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1-4 Eylül tarihinde 16 sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan 'Milyonfest Fethiye'nin Muğla Valiliği tarafından iptal edilmesinin ardından "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz?” demişti.
Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yanıt veren Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba."
SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022
Çok korkmuşlar(!)
Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez
Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez.
Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba.
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