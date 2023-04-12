MHP’li belediyeden Cengiz ve Kolin’e kıyak

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

MHP’LI Alanya Belediyesi’nin 2022 Denetim Komisyonu toplantısı 4 Nisan’da yapıldı. CHP’li meclis üyesi Nazmi Zavlak, belediyenin pek çok eksik ve usulsüz uygulamalarını gündeme getirdiği bir rapor hazırladı.

Raporda, başka kamu birimlerinden de maaş alıp belediyedeki işe düzenli olarak gelmeyen personelin bulunduğu belirtildi. Raporda, muhalefet tarafından “beşli çete” olarak adlandırılan şirketlerden Cengiz ve Kolin’in ortak enerji şirketi CK Enerji bünyesindeki CK Akdeniz Elektrik’in merkez işlem ofisinin belediyeye ait ödenmesi gereken çevre temizlik borcuyla alakalı beyanda bulunmadığı ve 2020 yılından 2023’e hiç ödeme yapmadığı belirtildi. Raporda ayrıca belediyenin düzenlediği sünnet organizasyonunda 400 çocuk için toplamda 378 bin TL ödendiği tespit edildiği yazıldı.

