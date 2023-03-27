MHP'li belediyelerde 'çocuklarının karşılıklı işe alınmasını' böyle savundu: 'Çocuğumuz çalışmayacak mı?'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın Kastamonu Belediye Meclisi’nde görev yapan belediye meclis üyesi Seyfettin Rençber’in oğlunu mühendis olarak Taşköprü Belediyesi’nde sınavsız işe aldığını söyledi.

(Abdullah Çatal)



‘SINAVSIZ ALINDI’

Erbilgin, bunun karşılığında Başkan Çatal’ın kızı Edanur Çatal’ın da Kastamonu Belediyesi huzurevine sağlık hizmetleri sınıfında sınavsız olarak işe girdiğini kaydetti. Erbilgin, yurttaşların çocukları iş sahibi olmak için sınavlarda ter döküp yıllarca beklerken, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek “Cumhur İttifakı anlayışında bir süre önce Azdavay ve Kastamonu Belediyesi’nde aynı tablo ile karşılaştık. Onlar için hak, hukuk, adalet yok. Onlar için milletin çocukları değil kendi çocukları var” değerlendirmesini yaptı.

(Seyfettin Rençber)



YALANLAMADI

Erbilgin’in iddialarına yanıt veren Çatal, “Kızım ‘Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nden geldi. İhtiyaç varmış, başvuru yaptı. Deneyimli personel istediler. Biz belediye başkanıyız diye çocuğumuz çalışmayacak mı?” savunmasını yaptı.