MHP'li Büyükataman'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var: Sert sözlerle yüklendi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Kılıçdaroğlu'ndan her şey olabilir ancak asla 'ülkücü, milliyetçi ve vatansever' olmaz" dedi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Büyükataman, "CHP'nin ise iktidar hırsıyla kontrolden çıktığını, çizgisinden koptuğunu ve gayrı milli söylemlerin esiri olduğunu" öne sürdü.
Büyükataman'ın açıklaması şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin masadaki ve sahadaki kararlı duruşu, hem ülkemizin güvenliğini sağlamakta hem de bölgedeki mazlumların umudu olmaktadır. Ne hikmetse terör hedefleri vuruldukça feryat sesi her seferinde Kılıçdaroğlu ve avenesinden gelmektedir. CHP'yi terör destekçisi ülkelerin borazanı haline getiren Kılıçdaroğlu'nun her sıkıştığında 'ben de ülkücüyüm' çıkışıyla düştüğü komik durum içler acısıdır. Bugünkü CHP, siyaset üretemeyen, dedikodu siyasetiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıran ve emperyalist efendilerine yaranmak için hazır olda bekleyen bir haldedir. Kılıçdaroğlu, terörist Selahattin Demirtaş'a, Sorosçu Kavala'ya sahip çıkmakta ve Türk yargısına meydan okumaktadır.
'Biz Kuvayımilliyeciyiz' söylemiyle gerçek yüzünü saklamaya çalışan Kılıçdaroğlu, belli ki tarihten de habersizdir. Kılıçdaroğlu CHP'si, emperyalist işgalcilere payanda olmuş, terör çetelerinin sığınağı haline gelmiştir. Bu CHP ile Atatürk CHP'si arasında bir benzerlik olmadığı gibi Kılıçdaroğlu ve Kuvayımilliyeciler arasında da hiçbir benzerlik yoktur."
"ÜLKÜCÜ, MİLLİYETÇİ VE VATANSEVER OLMAZ"
"Darbecilerin umudu, teröristlerin yandaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ülkücülük, milliyetçilik, vatanseverlik' kavramlarının arkasına saklanması, ikiyüzlülüğünün göstergesidir. Milliyetçi olduğunu söyleyen, ancak hangi milletin milliyetçisi olduğunu bir türlü ifade edemeyen Kılıçdaroğlu şunları aklına iyice sokmalıdır, vatan, millet düşmanı teröristlere özgürlük isteyenden milliyetçi olmaz. Emperyalizmin aparatlarından vatansever olmaz. Türk devletinin düşmanlarıyla yol yürüyenden ülkücü olmaz. Ülkücülük, ömrünü Türk milletinin varlığına adayan yiğitlerin davasıdır. İstikbalini yabancı başkentlere bağlayan, varlığını teröristlere, darbecilere adayan Kılıçdaroğlu'ndan her şey olabilir ancak asla 'ülkücü, milliyetçi ve vatansever' olmaz."
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