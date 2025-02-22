MHP'li Feti Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu'na: 'Güler misin, ağlar mısın?'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki önseçim adaylığını eleştirdi. Yıldız, "Bari hukuka uygun yapmayı öğrenin" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önseçim adaylığını hedef aldı.
"Güler misin, ağlar mısın?" diyen Yıldız, "Bari bir işi usul ve hukuka uygun yapmayı öğrenin be kardeşim" ifadelerini kullandı.
Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:
"Ağzınızı açınca ezberlenmiş iri İri kelam edenler, bari bir işi usul ve hukuka uygun yapmayı öğrenin be kardeşim! İBB’de CB adaylık başvurusu yapılıyor... Güler misin,ağlar mısın.?.
Yasama organının seçimiyle birlikte Yürütme organının da doğrudan halk tarafından seçiliyor olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin demokratik değer açısından Parlamenter sisteme olan üstünlüğünü, bundan geri dönüşün olamayacağını, çekilen zılgıtlara bakılırsa bizim arslan sosyal demokratlar da anladı.
6’lı masa günlerinde yerle gök arasında bulunan herşeyi vaad eden muhalefetin, veya her gece bazı televizyonlara sebilhane bardağı gibi dizilen zevatın ağzından parlementer sisteme döneceğiz cümlesini duyan var mı?"
En Çok Okunan Haberler
-
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- SPK'den kritik açıklama
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- Anderlecht'ten resmi açıklama geldi!
- 'Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını bırakmalı'
- Akit yazarı, İmamoğlu'nu hedef aldı