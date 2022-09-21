MHP’li Feti Yıldız’ın açıklamaları yeni tartışma başlattı: Af mı geliyor?

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken “af” tartışmaları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmesi sonrası yeniden alevlendi.

Sosyal medya hesabı üzerinden dün sabah “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza anlatacağım” açıklamasını yapan Yıldız, yeniden başlayan tartışmalar üzerine ise ikinci bir paylaşım yaparak “Sayın Adalet Bakanına izah edeceğim husus, sadece müddetnamelerin düzenlenmesinde ilden ile farklı uygulamalara meydan verilmemesiyle ilgilidir” ifadelerini kullandı.

MHP’li kaynaklar “yeni bir af düzenlemesine yönelik çalışmalarının bulunmadığını” kaydederken AKP kanadı da “yeni bir af düzenlemesine karşı olduklarını” dile getiriyor. “Af düzenlemesi” gibi konuların “iki boyutlu düşünülmesi gerektiğini” belirten AKP’li kaynaklar, “Seçimlere az bir süre kala böyle bir tartışma içine girilmesini doğru bulmuyoruz” değerlendirmesini yapıyor.