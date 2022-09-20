Selahattin Demirtaş'tan 'Kılıçdaroğlu' ve 'korsan afiş' açıklaması: 'Halkımız, bu provokasyonlara asla alet olmayacak'
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin, "Halkımız sağduyulu davranacak ve asla provokasyonlara alet olmayacak" açıklaması yaptı.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin açıklama yaptı.
Demirtaş’ın sosyal medya hesabında bugün avukatları aracılğıyla paylaşılan açıklamada şöyle denildi:
“Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar, ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef.
Ancak Elazığlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm halkımız, sağduyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ'a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyarette bulunduğu Elazığ'da isminin kullanıldığı "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı sahte afişe sosyal medya hesabından tepki göstermişti. İlgili afişin önünde poz verdiği anın fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor” demişti.
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