AKP'li Mustafa Levent Karahocagil'den skandal ifadeler: 'Toplum düzenini ve ahlakını bozan bu azgınların konser almalarına fırsat verilmemeli'

20 Eylül 2022 Salı, 14:41

Türkiye’de son dönemde birçok konser ve festival çeşitli gerekçeler öne sürülerek yasaklanıp iptal ediliyor.

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanatçıları hedef aldı.

Karahocagil, "Son dönemde çokça artan, adına 'şarkıcı, sanatçı, tiyatrocu' bile diyemeyeceğim zavallılar türedi. Sapık ve sapkın halleri, davranışları, konuşmaları ve paylaşımları ile gündemi meşgul ediyorlar. Bu kişilerin amaçları sanat icra etmek değil" dedi.

"BU AZGINLARIN KONSER ALMALARINA FIRSAT VERMEMELERİ"

"Sapkınlıklarını yaymak adına da gösterilerinde LGBT bayrağı açıyor ve normalleştirme, meşrulaştırma adına propaganda yapıyorlar" diyerek hedef gösteren Karahocagil, "Tüm belediyelerimizden ricam, kurum ve kuruluşlarımızı aşağılayan, ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan, toplum düzenini ve ahlakını bozan bu azgınların konser almalarına fırsat vermemeleri" ifadelerini kullandı.