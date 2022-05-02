MHP’li Feti Yılmaz'dan Mustafa Sarıgül'e 'genel af' çıkışı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Mustafa Sarıgül’ü hedef aldı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulunmuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarıgül'ü hedef aldı.
"BİLMEDEN KONUŞUYORSUN"
Yıldız, Sarıgül için, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden çağrıda bulunduğunu öne sürdü.
Feti Yıldız paylaşımının devamında ise “Kamu davaları için düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Adli sicil kaydı silinir. Tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz” ifadelerini kullandı.
Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:
Sayın Sarıgül ,genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden konuşuyorsun.— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 1, 2022
Not et;
Kamu davaları için düşme kararı verilir.
Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar.
Adli sicil kaydı silinir.
Tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz.
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