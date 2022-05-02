MHP’li Feti Yılmaz'dan Mustafa Sarıgül'e 'genel af' çıkışı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:56

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarıgül'ü hedef aldı.

"BİLMEDEN KONUŞUYORSUN"

Yıldız, Sarıgül için, genel affın hukuki sonuçlarını bilmeden çağrıda bulunduğunu öne sürdü.

Feti Yıldız paylaşımının devamında ise “Kamu davaları için düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Adli sicil kaydı silinir. Tekrar suç işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanamaz” ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde: