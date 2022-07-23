MHP'li İbrahim Eski yaşamını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçiş dönem Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski hayatını kaybetti.

İHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:45
MHP'li İbrahim Eski yaşamını kaybetti
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Bilecik esnafların Osman Eski'nin oğlu, geçiş dönem MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik siyasetine adını yazdırmış önemli isimlerden biri olan Eski'nin cenazesi öğle namazının sonra Şerifpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazın ardından şehir mezarlığına defnedilecek. 


İbrahim Eski MHP
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