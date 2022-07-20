Son seçim anketinde MHP'ye büyük şok: Barajı geçemiyor

Themis Araştırma Şirketi'nin son seçim anketine açıklandı. Kararsızların oyları dağıtılınca MHP barajı geçemiyor, HDP ise oyunu 3 puan artırıyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:00
Son seçim anketinde MHP'ye büyük şok: Barajı geçemiyor
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Themis Araştırma Şirketi, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce çıkan sonuçlara göre, AKP, yüzde 26,4 oy oranına sahipken CHP'nin yüzde 19 oy oranına sahip olduğu ifade edildi.

Üçüncü sırada yüzde 9,8 ile İYİ Parti üçüncü sırada yer alırken arkasında yüzde 7,7 ile HDP geldi. 

Zafer Partisi'nin de yüzde 5,4 oy oranı aldığı görürken MHP'nin yüzde 3,1 ile baraj altında kaldığı görüldü.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar ise şöyle:

AKP: Yüzde 35,3

CHP: Yüzde 25,4

İYİ Parti: Yüzde 13,1

HDP: Yüzde 10,3

Zafer Partisi: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 4,1

Memleket Partisi: Yüzde 1,6

BBP: Yüzde 0,9

DEVA: Yüzde 0,9

Saadet Partisi: Yüzde 0,5

Gelecek Partisi: Yüzde 0,5 


MHP ANKET seçim anketi
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