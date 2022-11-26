MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken Esad'la görüşme açıklaması: 'Bölgesel şartlar zorunlu kılıyor'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşmeye ilişkin “Bölgesel şartlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor” açıklamasını yaptı. Yönter, Esad’la görüşülürse Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmelerinin önünde engel kalmayacağını da belirtti.
MHP’li Yönter, bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşmeye ilişkin, “Siyasette küslük olmaz” açıklamalarına ilişkin konuştu.
(İzzet Ulvi Yönter)
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını anımsatan Yönter, “Yakın zamanda bir görüşme bekliyor musunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Bölgesel şartlar, bölgesel ve uluslararası dinamik karakterli yeni gelişmeler, komşuluk hukuku, asırlara dayanan birlik ve beraberlik, inanç temelli bağlar bizi Esad’la görüşmeye adeta itiyor ve zorunlu kılıyor. Çözemeyeceğimiz, paylaşamayacağımız herhangi bir sorun yok. Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır. Birincisi terörle mücadelede müessir bir blok oluşacaktır. İkincisi ise Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların artık ülkelerine dönmelerinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır.”
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