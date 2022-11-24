CHP'li Mehmet Güzelmansur'dan Erdoğan'a Esad tepkisi: 'Yüzümüze nasıl bakacaklar?'
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, iktidar tarafından da Suriye ile görüşmelerin başlaması yönünde görüşlerin gelmesi üzerine, “Çok geç de olsa doğru bir adım. Yalnız ‘Esad'la görüşün’ dedik diye bizi topa tutanlar, şimdi bizim yüzümüze nasıl bakacaklar? Bunca maddi manevi zarar yaşattıkları halkın yüzüne nasıl bakacaklar?” dedi.
Fotoğraf: AP
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur TBMM Genel Kurulu’nda dünkü birleşimde Suriye ile ilişkilere değindi.
İktidar kanadından gelen ve Mısır’ın ardından artık Suriye ile de görüşülmesi yönündeki görüşleri anımsatan Güzelmansur şöyle konuştu:
"İKTİDAR VE ŞÜREKASI BİZİ SUÇLADI"
“12'nci yılına yaklaşan Suriye krizinde, iktidarın izlediği yanlış politikalar, Türkiye'nin ekonomisinden, sosyal hayatından, güvenliğinden çok şeyler götürdü. Seçim bölgem olan Hatay, bu krizin faturasını en ağır ödeyen illerden biri oldu. İhracatı, ticareti, nakliyesi zarar gördü. Riskli il ilan edildi, yatırım gelmedi. Geliri küçüldü; yoksulluğu, işsizliği arttı. Yıllardır iktidara sesleniyoruz ‘Suriye'de gittiğiniz yol yol değil. Esad'la görüşün, Suriye'de barışı sağlayın’ dedik. Ama iktidar ve şürekâsı bizi dinlemediler, tam tersi bize bir sürü suçlamalar yönelttiler.
“ŞİMDİ BİZİM YÜZÜMÜZE NASIL BAKACAKLAR?”
Şimdi aynı çevreler sevinçle Esad'la görüşüleceğini, barışılacağını yazıyor. Çok geç de olsa doğru bir adım. Yalnız ‘Esad'la görüşün’ dedik diye bizi topa tutanlar, şimdi bizim yüzümüze nasıl bakacaklar? Bunca maddi manevi zarar yaşattıkları halkın yüzüne nasıl bakacaklar? Çok merak ediyorum.”
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