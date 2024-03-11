MHP'li Levent Uysal'ın avukatından açıklama: 'Hukuka uygundur'
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken avukatı, “Uysal’ın Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur” açıklamasını yaptı.
MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın 2020 yılında Sırbistan’dan vatandaşlık aldığı ortaya çıktı.
Uysal, 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerinde MHP’den Mersin Milletvekili seçilerek TBMM’ye girmişti.
Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken avukatı, açıklamada bulundu.
"HUKUKA UYGUNDUR"
Uysal’ın avukatı, “Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur” diye konuştu.
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