MHP Mersin Milletvekili Adayı Dr. Levent Uysal kimdir?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:34

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:34

MHP Mersin Milletvekili Adayı olan Dr. Levent Uysal gündem oldu. Levent Uysal'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DR. LEVENT UYSAL KİMDİR?

Levent Uysal, 1968 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Dumlupınar Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Turizm İşletme Bölümü’nü kazandı. Mezun olduktan sonra 25 yıl önemli teknoloji firmalarında çalıştım ve üst düzey yöneticilik pozisyonlarında çalışmalar yürüttü. Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology üniversiteleriyle eğitimde inovasyon üzerine çalıştı.

Levent Uysal, 2009'da Nişantaşı Eğitim Vakfı’nı ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesini kurdu.

ÖZEL YAŞAMI

Levent Uysal, evli ve iki çocuk babasıdır.