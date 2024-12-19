MHP'li Saffet Sancaklı: 'Yılda 510 milyon dolar yabancı oyunculara para ödüyoruz, yazık değil mi?'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 21:45

Güncelleme: 19.12.2024 - 21:45

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı birleşimde konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbol kulüplerindeki yabancı oyunculara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"YABANCI DÜŞMANI DEĞİLİM AMA..."

"Süper Ligde 19 takım var. Her kulübün 14 tane yabancı alma hakkı var. Süper Ligde 250 tane yabancı oyuncu var. TFF 1. liginde de takımlarda 8'er yabancı oyuncu olabiliyor. 20 takım var 160 yabancı oyuncu yani toplamda 410 tane oyuncu var. Bunlara nasıl bir para ödeniyor diye baktım. TFF 1. ligde 300- 400 bin dolardan başlıyor 1 milyona kadar gidiyor. Süper ligde de 1 milyon dolardan başlayıp 3-5- 10 hatta 15 milyon dolara kadar gidiyor. Ortalamaya vurursak, ortalama bir milyon alıyorlar dersek toplamda yılda ödediğimiz para 410 milyon dolar. 100 milyon dolar da bonservis parası ödesek biz yılda 510 milyon dolar yabancılara para ödüyoruz. Yazık değil mi bu paraya? Yabancı düşmanı değilim ama Türk futbolu şu anda bir futbolcu mezarlığı. Belli bir yaşa gelmiş son dönemlerinde son vole vurmak için bekleyen insanların ağırlıklı olduğu bir yerdeyiz.

Galatasaray UEFA süper kupayı aldığında 3 oyuncusu vardı yabancı. Demek ki burada problem bizim alttan oyuncu yetiştirmemiz. Kulüpler iki şey söylüyorlar; Avrupa kupalarında başarılı olmak için aldıklarını söylüyorlar. İkincisi alt yapıdan yetişmiyor diyorlar. Avrupa'dan başarılı oluyor muyuz şu an? En son Galatasaray 24 yıl önce UEFA kupasını aldı. Sayın Bakanım yabancı oyuncu konusunda bir tavsiyem var; kapsamlı bir çalıştay yapılmalı. Kanunla ilgili bir düzenleme yapılacaksa TBMM'de yapalım."