MHP'li vekilden emekli ve memurlara 'tavsiye': Devletten bekleme, simit sat

Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, geçim zorluğu yaşayan emeklilere ve memurlara ek iş yapma tavsiyesinde bulunup "80’li yıllarda öğretmenler okul bittikten sonra simit, su satıyordu akşamları” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:01
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Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, emekliler ve memurlarla ilgili tartışmalı bir açıklama yaparak büyük tepki çekti.

Kaşlı, yerel Kanal 68 TV'nin Gündem Özel programında yaptığı konuşmada, emeklilerin ve memurların ek gelir elde etmek için devletten beklenti içinde olmaktansa kendi çabalarıyla ek işler yapmaları gerektiğini savundu.

Kaşlı, özellikle örnek olarak 80'li yıllarda hem okulda ders verip hem de mesai sonrasında ek işler yaparak geçimini sağlayan öğretmenleri gösterdi. "Devletten beklemek yerine vatandaşların ek bir iş yapmaları gerekiyor" diyen Kaşlı, bunun için domates satıp alabileceğini ya da benzeri işler yaparak ek gelir elde edebileceklerini öne sürdü.

Ayrıca Kaşlı, "Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını isteriz sadece devletten beklemek yerine…" şeklinde konuştu.


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