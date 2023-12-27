MHP’li Yalçın’dan Özgür Özel’e ağır hakaretlerle dolu mesaj!
Özgür Özel’in Bahçeli’ye ‘kötü biri' demesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP’li Yalçın, Özel'e ağır hakaretlerle dolu bir mesaj yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ağır hakaretlerle hedef aldı.
Özel için "Müptezel, arsız, ayağı Mekap'tan aylarca çıkmamış PKK’lının çorap kokusu" ifadelerini kullanan Yalçın, "Sen partisinin geleceğini PKK’ya ipotek eden politik bir tefecisin" dedi.
Özel'i "partisinin geleceğini PKK’ya ipotek eden politik bir tefeci" olmakla suçlayan Yalçın, Özel için çirkin ifadeler kullandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski TGRT Spikeri sessizliğini bozdu
- Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
- Kabine toplantısı iptal edildi
- Asgari ücrette Erdoğan 'sürpriz'i
- Somali Cumhurbaşkanının oğlu hapisle yargılanacak
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
- Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
- AYM üyelerine 'gözaltı' esprisi
- AYM'den 'Can Atalay' açıklaması
- 'Bu evler zengin evleri'