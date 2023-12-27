MHP’li Yalçın’dan Özgür Özel’e ağır hakaretlerle dolu mesaj!

Özgür Özel’in Bahçeli’ye ‘kötü biri' demesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP’li Yalçın, Özel'e ağır hakaretlerle dolu bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:24
MHP’li Yalçın’dan Özgür Özel’e ağır hakaretlerle dolu mesaj!
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ağır hakaretlerle hedef aldı. 

Özel için "Müptezel, arsız, ayağı Mekap'tan aylarca çıkmamış PKK’lının çorap kokusu" ifadelerini kullanan Yalçın, "Sen partisinin geleceğini PKK’ya ipotek eden politik bir tefecisin" dedi. 

Özel'i "partisinin geleceğini PKK’ya ipotek eden politik bir tefeci" olmakla suçlayan Yalçın, Özel için çirkin ifadeler kullandı. 


Özgür Özel Devlet Bahçeli Semih Yalçın

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