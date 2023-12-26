Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Ya bildiri.. Allah'ın bildirisi.. İmza at geç ya'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:36

Güncelleme: 26.12.2023 - 09:36

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı, memleketlerine uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın naaşı da memleketi Manisa'ya getirildi. Şehit Er Enis Budak'ın cenazesi Saruhan Bey Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel, şehit Budak'ın cenazesinde provokasyona maruz kaldı. Özel cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir grup tarafından 'protesto' edildi.

ÇELENGİ PARÇALANDI

Öte yandan Gaziantep'te şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesinde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolladığı çelenk, tekbirler altında parçalanarak dışarı atıldı.

Özel'in gönderdiği çelengi parçalayan kişinin, AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıktı.

ERSAN ŞEN, ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Şehit cenazesinde yaşananlar gündemdeki yerini korurken; Sözcü TV'de konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, Özel'e canlı yayında tepki gösterdi.

Şen, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmeleri sırasında AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili yayımlanan ortak bildiriyi CHP'nin imzalamamasının bir hata olduğunu öne sürdü.

Şen, "Memleketinde caminin ortasında yuhalanıyorsun, çelengin parçalanıyor, artık bundan bir ders al!" dedi.

"Ya bildiri.. Allah'ın bildirisi.. İmza at geç ya, kardeşim bunların siyaseten sana karşı kullanılacağını bilmiyor musun!" diyen Ersan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen CHP'nin Genel Başkanısın, içine girdiğin duruma bak. Memleketin Manisa'da caminin ortasında yuhalanıyorsun, canını zor kurtarıyorsun. Çelengin parçalanıyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değil. Artık bundan bir ders al, sokağı bir dinle!"

NE OLMUŞTU?

TBMM CHP Grup Başkanlığı, son 2 günde 12 askerin terör saldırılarında şehit düşmesi sonrası bir bildiri yayımlamıştı.

Meclis’te kapalı oturum yapılmasını öneren CHP Meclis Grubu yayımladığı bildiriyle olayla ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesini talep ederek sorumluları hesap vermeye çağırmış ve Ulusal Yas ilan edilmesi önerisinde bulunmuştu.