MHP'li Yıldırım: Hayat pahalılığı Türkiye'yi yönetenlerin beceriksizliği veya yeteneksizliğinden değil

09 Ekim 2022 Pazar, 08:20

MHP'nin ‘Adım Adım 2023 Köyüm Benim’ Toplantıları sürüyor. Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet Elazığ’a geldi.

3 gün boyunca 17 farklı adreste devam edecek olan toplantılarda vatandaşlarla bir araya gelinerek sorun ve talepleri dinlenecek. Merkeze bağlı Poyraz köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım burada açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİNİN PROBLEMİNİ CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZECEK"

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, son 40 yılın en büyük enflasyonunun ortaya çıkmasıyla hayat pahalılığının başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu Türkiye'yi yönetenlerin beceriksizliğinden veya yeteneksizliğinden değil, bu dünyadaki bizim kontrolümüzün dışında gelişen hadiseler bizi buraya getirdi. Bunlar çözülecek mi? Çözülecek elhamdülillah. Haziran ayından beri ciddi şekilde memurumuza, emeklimize enflasyona göre zam verildi. Bu sene Türkiye çiftçisinin ilk defa ben fiyatları beğendiğini, kabul ettiğini gördüm. Allah nasip ederse Aralık'tan itibaren de inşallah enflasyon aşağıya doğru çekilecek, asgari ücrete de enflasyon oranında zam gelecek, memura da emeklimize de gerekli iyileştirmeler yapılacak. Bunlar düzelir ama siyaset yapıyoruz takdir edersiniz ki siyasette bunlar kullanılır. Bunu hep beraber gördük. Ocak ayının 15'inde bağırır Kılıçdaroğlu. Ya efendim domatesin kilosu 15 lira 20 lira, salata kaç lira biliyor musunuz? Ocak ayının 15'i diz boyu kar var, eskiden ocak ayında domates mi olurdu? Ama şimdi fiyat çıkar, sandığı getirin, yönetemiyorsunuz seçime gidelim. Arkasından da o domatesi ucuza imal edileceğini söylemez. Kavala niye içeride, Demirtaş niye çıkmıyor? Gelir laf oraya, dolana dolana ekonomi kullanılır. Vatandaş çöpten besleniyor diye ajitasyon yapılır ama asıl meseleye gelir. Oranın asıl meselesi de Kavala'yı ve Demirtaş'ı içeriden çıkarma. Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek Cumhur İttifakıdır, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bizim endişemiz şu; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin hepsi ülkeye hizmet için kurulmuştur, bir tanesi hariç; HDP'nin öyle bir derdi yoktur o PKK'nın partisidir, Türkiye'yi bölmek için kurmuşlardır. HDP'yi anladık o PKK'nın partisi. PKK'nın gayesi ne? Türkiye'yi bölme, yıkma, onu biliyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, PKK'nın partisinin arkasında ne işi var. Biri Atatürk'ün partisi, biri de kendini en iyi milliyetçiliği olduğunu iddia edenin kurduğu parti. 200 kişi ile kurdu 180 kişi gitti. Şimdi arzumuz şu; önümüzde de bir seçim var ve bu seçimde de bir karar vereceğiz. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sizden istediğimiz önümüzdeki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istiyoruz, Cumhur İttifakına destek istiyoruz."