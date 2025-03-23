MHP’li Yıldız’dan CHP kurultayına ilişkin dikkat çeken açıklama: ‘CHP lideri Özel’in kararı, kayyum atanırsa hükümsüz olacak’

Yayınlanma: 23.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 04:00

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’nin olağanüstü kurultay kararına ilişkin yaptığı açıklamada kurultayın iptal olması ve partiye kayyum atanması durumunda olağanüstü kongre kararının hükümsüz olacağını iddia etti. Söz konusu iddiaya tepki gösteren Avukat Doğan Erkan, “CHP ile ilgili iddianame, önceki kurultayda usulsüzlükler olduğuyla ilgili. Bu nedenle olursa genel kurul iptal olacak. Genel kurul iptali, ileriye dönük bir karardır. Genel kurulun iptalinden sonra yeniden genel kurula götürmek üzere kayyum atanacak. Partiyi yönetecek bir kayyum olmayacak bu. O da atandıktan sonra ileriye yönelik olur. Böyle bir karar, geçmişe yürümez” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye “kayyum atanması” ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan’da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıkladı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın CHP kurultayına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı yeni bir tartışma cephesi açtı. Yıldız, “CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir” dedi.

Söz konusu ifadelerle kurultayın iptal olması ve partiye kayyum atanması durumunda olağanüstü kongre kararının hükümsüz olacağını iddia etmesi avukaların tepkilerine yol açtı. Cumhuriyet’e konuşan Avukat Doğan Erkan, şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden önce kayyum atamasının kendisi antidemokratik olur. Bir siyasi partinin kendi iç işlerinden dolayı kayyum atanamaz aslında. Kayyum atanmasının bir tane koşulu var. O da OHAL KHK’sı ile gelen terör meselesi. Bunu dışında kayyum atamak antidemokrati olur ama diyelim ki atandı, atandıktan sonraki partiyi genel kurula götürecek kayyum olur. CHP ile ilgili iddianame, önceki kurultayda usulsüzlükler olduğuyla ilgili. Bu nedenle olursa genel kurul iptal olacak. Genel kurul iptali ileriye dönük bir karardır. Genel kurulun iptalinden sonra yeniden genel kurula götürmek üzere kayyum atanacak. Partiyi yönetecek bir kayyum olmayacak bu. O da atandıktan sonra ileriye yönelik olur. Böyle bir karar, geçmişe yürümez.”