MHP'nin 2 dönem milletvekili adayı 'FETÖ'den tutuklandı
MHP'nin 2015 ve 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili adayı olan emekli astsubay Mustafa Çintaş'ın 'FETÖ' soruşturması kapsamında nisan ayında tutuklandığı ortaya çıktı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) siyaset yapan, 2015 ve 2023 seçimlerinde İzmir
milletvekili adayı olan emekli astsubay Mustafa Çintaş'ın “FETÖ abisi” olduğu
ve tutuklandığı ortaya çıktı.
T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre; Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, geçen nisanın son günlerinde yaptığı basın açıklamasında Kara
Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde FETÖ’nün “mahrem hizmetler”
yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde
sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14’ü daha önce Türk
Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2’si “mahrem
imam” olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Operasyon sonrası tutuklanan isimlerden biri astsubay rütbesi
ile görev yaparken emekli olan Mustafa Çintaş’tı.
Çintaş ise 2015 ve 2023 genel seçimlerinde MHP’nin İzmir 2.
Bölge’den 13. sıra milletvekili adayıydı.
Şardan'ın yazısının bazı bölümleri şöyle:
"Çintaş’la ilgili yürütülen soruşturmada, benzerlerinde
olduğu gibi MASAK’tan alınan özel rapor dosyaya girdi.
FETÖ şüphelisi emekli astsubayın, FETÖ’ye ait Bank Asya’da 7
ayrı hesabın bulunduğu, yapılan incelemesinde tüm işlemlerin rutin bankacılık
işlemleri kapsamında olan işlemlerden olduğu kanaatine varıldığı raporlandı.
Fakat aynı raporda bir tespit daha var:
'Emekli devlet memuru statüsünde olan birinin 100 bin TL
tutarlı TL katılım hesabı açması, 7 bin USD tutarlı YP vadeli hesabı açması ve
26.23 gram yastık altınını bankacılık sistemine kazandırması, tüm finansal
malvarlığının ilgili banka nezdinde değerlendirdiği ve FETÖ elebaşı tarafından
gerçekleştirilen çağrıya uygun hareket ettiği izlenimi uyandırdığı kanaatine
varılmıştır.'
... Aynı isim, 2015’teki genel seçimlerde de yine aynı seçim
bölgesinden MHP’den milletvekili seçilebilmek için yarıştı.
... Eğer 'Haberimiz yoktu' anıtını verirlerse; soruşturma
dosyası içinde MİT Başkanlığı’nın bizzat Çintaş hakkında savcılığa gönderdiği
yazılar var.
MİT Başkanlığı’nın biri Ağustos 2017, ikisi de Eylül 2017
tarihini taşıyan üç ayrı raporu var Çintaş hakkında.
Hatta Ağustos 2017 tarihini taşıyan MİT yazısında, Çintaş’ın FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla kurulan bir firmada imza yetkisine sahip olduğu ve firma sahibinin aynı zamanda FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sorumlu ismi Mustafa Arslan’ın, FETÖ’nün TSK imamı olduğu anlaşılan Adil Öksüz’le temasının bulunduğu açıklandı..."
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