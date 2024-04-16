MHP’nin A takımında ‘kısıtlı değişim’
MHP’nin, 17 Mart’ta gerçekleştirilen kurultayı sonrası ilk merkez yönetim kurulu (MYK) ve merkez disiplin kurulu (MDK) toplantısı dün genel başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından da 15 kişiden oluşan partinin “A takımı” olan başkanlık divanı üyeleri belirlendi. MHP’nin yeni başkanlık divanında “kısmi değişim” yaşandı. Toplantıda, Kamil Aydın, Pelin Yılık, Filiz Kılıç ve Bahadır Bumin Özarslan yeni başkanlık divanında yer almadı.
Genel başkan yardımcıları
Semih Yalçın ve Feti Yıldız, genel
sekreter İsmet Büyükataman
yerlerini korudu. 2016’da genel
başkan yardımcılığı görevinden
istifa eden ancak kurultay
öncesinde partiye davet edilen
Zühal Topçu ise “A takımında”
yer alan isimlerden biri oldu. “A
Takımı”nın diğer yeni isimleri ise
Prof. Dr. İlyas Topsakal, Ahmet
Selim Yurdakul, Vahit Kayırıcı
oldu. Yerel seçimlerde yaptığı
açıklamalar nedeniyle partisinden
istifası istenen Kocaeli milletvekili
Saffet Sancaklı da MYK
toplantısında Bahçeli’nin daveti
üzerine yeniden MHP’ye katıldı.
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