MHP’nin A takımında ‘kısıtlı değişim’

MHP’nin, 17 Mart’ta gerçekleştirilen kurultayı sonrası ilk merkez yönetim kurulu (MYK) ve merkez disiplin kurulu (MDK) toplantısı dün genel başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00
MHP’nin A takımında ‘kısıtlı değişim’
Abone Ol google-news

Toplantının ardından da 15 kişiden oluşan partinin “A takımı” olan başkanlık divanı üyeleri belirlendi. MHP’nin yeni başkanlık divanında “kısmi değişim” yaşandı. Toplantıda, Kamil Aydın, Pelin Yılık, Filiz Kılıç ve Bahadır Bumin Özarslan yeni başkanlık divanında yer almadı.

Genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, genel sekreter İsmet Büyükataman yerlerini korudu. 2016’da genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden ancak kurultay öncesinde partiye davet edilen Zühal Topçu ise “A takımında” yer alan isimlerden biri oldu. “A Takımı”nın diğer yeni isimleri ise Prof. Dr. İlyas Topsakal, Ahmet Selim Yurdakul, Vahit Kayırıcı oldu. Yerel seçimlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle partisinden istifası istenen Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı da MYK toplantısında Bahçeli’nin daveti üzerine yeniden MHP’ye katıldı.


MHP haberleri Devlet Bahçeli haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

’Bakanlık personeliyim’ dedi, polisleri tehdit etti: ‘Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır’

’Bakanlık personeliyim’ dedi, polisleri tehdit etti: ‘Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır’
Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…

Süt fiyatlarına zam geldi! İşte güncel fiyat…
Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP’den sert tepki... CHP'li Başarır Antalya Adliyesi önünden seslendi: 'Hukuksuzluğa son verin!'

Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP’den sert tepki... CHP'li Başarır Antalya Adliyesi önünden seslendi: 'Hukuksuzluğa son verin!'
Çankırı’daki Yapraklı Yaylası doğaseverleri bahar coşkusuyla ağırlıyor

Çankırı’daki Yapraklı Yaylası doğaseverleri bahar coşkusuyla ağırlıyor
AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'

AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'
93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı
SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak

SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak
Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu

Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu