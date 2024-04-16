MHP’nin A takımında ‘kısıtlı değişim’

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Toplantının ardından da 15 kişiden oluşan partinin “A takımı” olan başkanlık divanı üyeleri belirlendi. MHP’nin yeni başkanlık divanında “kısmi değişim” yaşandı. Toplantıda, Kamil Aydın, Pelin Yılık, Filiz Kılıç ve Bahadır Bumin Özarslan yeni başkanlık divanında yer almadı.

Genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, genel sekreter İsmet Büyükataman yerlerini korudu. 2016’da genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden ancak kurultay öncesinde partiye davet edilen Zühal Topçu ise “A takımında” yer alan isimlerden biri oldu. “A Takımı”nın diğer yeni isimleri ise Prof. Dr. İlyas Topsakal, Ahmet Selim Yurdakul, Vahit Kayırıcı oldu. Yerel seçimlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle partisinden istifası istenen Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı da MYK toplantısında Bahçeli’nin daveti üzerine yeniden MHP’ye katıldı.

