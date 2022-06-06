Millet bahçelerine bütçe ayıran iktidar, 19 Mayıs Stadyumu’na kaynak bulamadı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

İktidar, Atatürk Havalimanı’nı yıkmak için bütçe ayırabilirken “çürük olduğu” gerekçesiyle dört yıl önce yıkılan Ankara’daki 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yenisini yapacak bütçeyi bulamadı.

Stadyumu, 2018 yılında yıkıldı. Yerine yapılacağı belirtilen yeni stadın temeli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına karşın hâlâ atılmadı.

İKİ YILDA BİTECEKTİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bir başkentin stadyumunun olmamasının düşünülemeyeceğini vurgularken iki yılda yeni stadyumun inşa edileceği sözünün verildiğini anımsattı. Emir, “Tek bir çivi çakılmış değil. Kasıtlı bir geciktirme olduğunu düşünüyoruz. Hem Atatürk’le, 19 Mayıs’la, İnönü’yle ve Cumhuriyet ile hem de Cumhuriyet’in başkenti olduğu için Ankara ile sorunları var” tepkisi gösterdi.

"SİYASİ BİR TERCİH"

Ankara’nın, “özellikle AKP döneminde ihmal edildiğine” dikkat çeken Emir, “Ankara’yı küçültmek, kamu kurumlarını olabildiği kadar Ankara’dan taşımak ve belki de Türkiye’nin merkezini tekrar İstanbul yapmak gibi amaçları var. Bunu da 19 Mayıs Stadyumu’nun yapılmamasında açık ve çarpıcı bir biçimde görüyoruz. Nitekim her yıl ayrılan ödenekler başka işlere kullanılıyor” dedi.

CHP’li Murat Emir, “Atatürk adını taşıyan stadyumları yıkma”, “Atatürk adının olduğu yerlere farklı isimlerle millet bahçeleri yapma” adımlarına ilişkin ise “Atatürk’ün adının olduğu yerlerin, siyasi bir tercihten ve bir türlü bastıramadıkları Atatürk’e karşı sevgisizliklerinden seçildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ise “Hükümet işin kokusunu bozdu. ‘Millet bahçeleri’ dışında müteahhitlere verecek ve rant temin edebilecekleri başka bir şey kalmadı” dedi.

"HÜKÜMET SAĞIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni stadyum için söz verdiğini kaydeden Oral, “Dört yıl geçti ama hiçbir şey yapılmadı. Hükümet sağır, hiç dinlemedi” diye konuştu. Ankara sporunun sıkıntı çektiğini aktaran İYİ Partili Oral, “Ankara bütün sporlarda küme düştü. Çünkü 19 Mayıs Stadyumu, çevresinde bütün spor dallarına hizmet eden bir kompleksti. Şu anda yerinde yeller esiyor” ifadelerini kullandı.



"İÇİMİZİ ACITIYOR"

19 Mayıs Stadyumu’nun, 19 Mayıs’ın ruhuna uygun açılması gerektiğini vurgulayan Oral, şunları kaydetti: “Başkent Kültür Yolu projesinde Anıtkabir’in adı dahi geçmiyor. Atatürk’ün ismi ile müsemma olmuş bir 19 Mayıs Stadyumu’nun yapılmayacağı da buradan anlaşılıyor. ‘Millet bahçesi’ diye ne olduğunu bilmediğimiz yerlerle uğraşıyorlar. Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması... Bunlar bizim içimizi acıtıyor. 19 Mayıs Stadyumu yapılmalı.”