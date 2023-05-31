Millet İttifakı partileri, hafta boyu iç değerlendirmesini sürdürecek: ‘Bu bir seçim işbirliğiydi’

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti yetkili organlarını topladı. Partilerin kurmayları hafta boyunca seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapacaklarını aktarıyor. İttifakın nasıl devam edeceği ise bu değerlendirmelerin sonrasında belli olacak. Kurmaylar henüz ittifakın bittiğini ya da devam edeceğini söylemek için erken olduğunu belirtiyor. DEVA Partisi içinden “Bu seçimleri hep birlikte kaybettik. Sorumluluktan kaçmıyoruz. En azından parlamentoda bazı konularda ortak hareket arzusunu liderler de seçim sonrası paylaştı. Ancak bu, bütün konularda bir ve beraber hareket edeceğimiz anlamına gelmez. Bizimkisi bir seçim işbirliğiydi. Bu işbirliğinin en büyük motivasyonu da parlamenter sistemdi. Şu an bunu gerçekleştirecek bir sayısal üstünlüğümüz yok. Bundan sonraki süreçte kongrelerimiz var, hepimiz iç değerlendirmelerimizi yapacağız” yorumu yapılıyor. Öte yandan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin Meclis’te CHP listelerinden giren 38 milletvekili bulunuyor.

GRUP KURACAKLAR MI?

Partilerin de bu nedenle tek bir çatı altında ortak bir Meclis grubu kurabileceği ileri sürülüyor. Demokrat Parti kaynakları söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söylerken DEVA Partisi’nin de kendi logosuyla ayrı bir grup kurmak istediği belirtiliyor. Saadet ve Gelecek partilerinin ise Saadet Partisi çatısı altında bir grupta toplanabileceği kaydediliyor

