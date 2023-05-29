2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Millet İttifakı toplantısı sona erdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bir araya gelen Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 00:25
Millet İttifakı toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde geçici seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan kazandığının açıklanmasının ardından Millet İttifakı’nın liderleri cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine toplandı.

CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 23.55 civarında sona erdi, liderler binadan ayrıldı.

'YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR BURADAYIZ'

Kılıçdaroğlu, “Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntüm ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da ilk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız” açıklamasını yapmıştı.


Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı toplantı

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