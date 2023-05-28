2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: Millet İttifakı CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin ardından Millet İttifakı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine partisinin Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:38
Son Dakika: Millet İttifakı CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek
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Türkiye bugün saat 08.00'de cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken kesin olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı'nın CHP Genel Merkezi'nde toplanacağı bildirildi.



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