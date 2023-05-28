Son Dakika: Millet İttifakı CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin ardından Millet İttifakı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine partisinin Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Türkiye bugün saat 08.00'de cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken kesin olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.
Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı'nın CHP Genel Merkezi'nde toplanacağı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı