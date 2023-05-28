Son Dakika: Millet İttifakı CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:38

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:38

Türkiye bugün saat 08.00'de cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken kesin olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı'nın CHP Genel Merkezi'nde toplanacağı bildirildi.



