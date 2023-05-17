Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, seçim sonuçlarını kendi içinde değerlendirdi: Fakirleşmeyi anlatacağız

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 08:01

Partilerin kurmayları, Cumhur İttifakı’nın son haftalarda artırdığı kutuplaştırıcı dilin ve terör söylemlerinin seçmende etkili olduğunu söyledi. İnsanlarda bir korku iklimi yaratıldığını söyleyen kurmaylar, “İktidarın terör söylemlerinin ve sosyal yardımlarla ilgili kara propagandalarının etkili olduğu görülüyor. Sürekli çevirip çevirip bizi terörle suçlayan görüntüler verdiler. ‘Bunlar HDP ile’ dediler. Bunların seçmende etkili olduğu görülüyor” yorumunu yaptı. İkinci turda bu algıyı yıkmaları gerektiğini söyleyen kurmaylar, “Sinan Oğan’a verilen oyların bir kısmının Muharrem İnce’den geldiğini düşünüyoruz. Milliyetçi düşüncelerle verilen oylar var. Bu vatandaşlarımıza önem vermemiz lazım. Onlara Erdoğan’ın getirdiği tahribatı, yolsuzlukları, ekonomik krizi hatırlatmamız lazım. Ayrıca savunma sanayisi gibi konularla sorunumuz olmadığını anlatmamız gerekiyor” dedi.

"KRİZİ İYİ ANLATMALIYIZ"

İkinci tura yönelik ekonomik bir vurgu olması gerektiğini de söyleyen kurmaylar, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi insanları fakirleştirdi. Fiyatlar daha da artacak. Bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Eğer Erdoğan seçilirse yaşanacak krizleri iyi anlatmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Partinin ikinci tur çalışmaları için mitinglere çok sıcak bakmadığı da öğrenildi. Daha çok sokak çalışmaları, sosyal medya ve televizyon üzerinden yurttaşlara seslenileceği kaydedildi.