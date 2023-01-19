Millet İttifakı’nın büyükşehir belediye başkanları İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Millet İttifakı’na mensup CHP’li büyükşehir belediye başkanları dün, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla Saraçhane’de buluştu.

Torun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş İBB ana yerleşkesinin önünde konumlandırılan “Haysiyet Duvarı”nın önünde buluştu.

Heyet “Haysiyet Duvarı”na imza atarak duygularını yazdı.

"HALK SANDIKTA SORACAK"

İmamoğlu’na yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu pano üzerinde yazıya döktüklerini aktaran Torun, “İmamoğlu’na yapılan hukuki saldırı devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndaki kapanmış, aklanmış dosyalar bile yeniden çıkarılıp bir şekilde bir suç bulunmaya çalışılıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Yapılacak seçimde vatandaşlarımız; yapılan bu haksızlığın, hukuksuzluğun mutlaka cezasını sandıkta gösterecek” dedi.

İmamoğlu’nu ziyaret eden başkanlar, İBB yerleşkesinin önündeki “Haysiyet Duvarı”na imza attı.

"HUKUK GALİP GELİR"

Cumhuriyet’e konuşan başkanlar karara tepki gösterdi. Mansur Yavaş, “Eninde sonunda hukuk galip gelir. Bunlar geçici şeyler” derken Özlem Çerçioğlu da “Adalet bir gün herkese lazım olacaktır” ifadelerini kullandı. Zeydan Karalar, “Cumhuriyetimiz sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bunun için ne bedel ödememiz gerekiyorsa bize düşen bedeli ödemeye hazırız. Ne Ekrem başkanımızı ne de başka bir belediye başkanımızı yedirtmeyiz” dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise “Ekrem Bey’in hukuki olarak bir suçunun olmadığına inancımız tamdır, arkasındayız” şeklinde konuştu.