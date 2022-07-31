Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı: 'Önce Kılıçdaroğlu ikna olacak'

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:21

CHP, İYİ Parti, SAADET, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu seçim takvimi ilan edilmeden yanıt bulmayacak gibi görünüyor.

Son dönem aday olarak ibre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dönerken adaylık kararının nasıl alınacağı da merak konusu.

Yapılan açıklamalara bakılırsa “Altılı Masa” bileşenlerinden Kılıçdaroğlu ismine şerh yok, ama “Kazanabilir mi?” endişesi devam ediyor. Bu endişeyi CHP içinde de taşıyanlar az değil.

YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP kulislerine göre geçen yıl anketlere dahi giremeyen Kılıçdaroğlu geçen bir yılda sürekli yükselen bir trend içinde. Son dönem bazı anketlerde de Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı geçtiğine işaret ediliyor. Bu anketler cumhurbaşkanı adayına karar verecek Altılı Masa için önemli. Ancak aday gündemi ile toplanacak Altılı Masa öncesi Kılıçdaroğlu’nun ayrıca özel bir anket yaptıracağı konuşuluyor.

Buna göre CHP lideri, ekim-kasım aylarında en az iki şirketle anlaşarak ülke genelinde 81 ili kapsayan, en küçük ilde dahi bin 500 örneklem olmak üzere toplamda 200 bin örneklemi içeren kapsamlı bir anket yaptıracak. CHP’li kurmaylar, “Kılıçdaroğlu kapsamlı büyük anketler yaptırıp kazanacağına önce kendisi ikna olacaktır. Kazanacağına ikna olduğunda adaylığı ile ilgili partide en ufak sıkıntı yaşanmaz. Altılı Masa da son kararı verecektir” değerlendirmesi yapıyor.

CHP-İYİ PARTİ ARASINDA BORÇ ALACAK KALMADI

Altılı Masa temsilcileri aday belirleme sürecinde masanın itici iki gücü olan CHP ve İYİ Parti genel başkanlarının anlaşmasının önemine dikkat çekiyor.

Burada son dönem adaylıkta ismi öne çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Akşener’in “hayır” diyemeyeceği ileri sürülüyor. Bu görüşü savunanlar özellikle Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti’nin seçime girememe tehlikesi ortaya çıktığında CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçiş sürecini hatırlatıyor. İYİ Parti ise konuya farklı bakıyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin iş birliği ile çok sayıda büyükşehir ve il belediyesinin CHP tarafından kazanıldığını, İYİ Parti’nin ise sadece 18 belediye aldığını kaydeden partililer “Borç-alacak kalmadı” diyor.