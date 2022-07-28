AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi’de camiler yakıldı demişti: CİMER’den açıklama geldi

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcileriyle ilgili "Camileri yaktılar" iddiasını CİMER'e soran CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'a yanıt geldi. Bayır'ın "Yakılan camiler hangi illerde" sorusunu CİMER üzerinden yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Bahse konu olaylarla ilgili illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmamakta" bilgisini verdi.

ANKA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 4 Haziran 2022'de Ankara Kızılcahamam'da partisinin değerlendirme toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Olayları ile ilgili "Camilerimizi yaktılar" iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

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