Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi için toplanmalar başladı
Türkiye tarihinden en kritik seçimlerine yaklaşık 1 hafta kala bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenecek Millet İttifakı mitingi için alanda toplanmalar başladı.
İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı.
Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından içeriye giriyor.,
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ittifak ortağı diğer 5 siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın konuşma yapacağı miting, saat 17.00'de başlayacak.
İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, mitinge ilişkin "İstanbul mitingine İstanbullunun çok yoğun katılacağını düşünüyoruz. İnsanların neşeyle, yüzlerinde gülümsemeyle geleceğini düşünüyoruz. Gençlerin, kadınların, farklı siyasi görüşlerin, kimliklerin bir arada olup, 14 Mayıs’ta gelecek olan baharı coşkuyla karşılayacağını görüyoruz. İstanbul mitingi bu manada baharın muştusu olacak. Maltepe Meydanı’nda umut, inanç, kardeşlik, kucaklaşma olacak" dedi.
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