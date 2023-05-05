Maltepe mitingi öncesi Metro İstanbul'dan açıklama

Yayınlanma: 05.05.2023 - 18:02

Güncelleme: 05.05.2023 - 18:06

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi 6 Mayıs Cumartesi (yarın) günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Miting öncesi Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın hafta içi yoğun saat düzeninde çalışacağı belirtilerek "Kartal ve Küçükyalı istasyonlarımızdan aktarma yapılarak etkinlik alanına ulaşılabilecektir. M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı gün boyunca hafta içi düzeninde çalışacak, etkinlik alanına ulaşmak için Bostancı İstasyonu'ndan aktarma yapılabilecektir." denildi.

Açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda 7 Mayıs Pazar günü yapılacak etkinlik nedeniyle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın da hafta içi yoğun saat düzenine ek olarak gerçekleştirilecek ring seferleri ile saatte 14 seferle yolcuların direkt olarak Atatürk Havalimanı İstasyonu'na ulaştırılacağı kaydedildi.

BARİYER VE EMNİYET PERSONELİ TALEPLERİ YAPILDI

Açıklamada, "Kapasiteyi aşan yolcu talebi olması durumunda istasyonlarda izdihamın önlenmesi ve seferlerde aksama yaşanmaması için bazı istasyonların dışında bariyerler kurularak yolcuların emniyet tarafından kontrollü şekilde istasyonlara alınması gerekmektedir. Bu konuda İstanbul Valiliğine gerekli bariyer ve emniyet personeli talepleri yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.