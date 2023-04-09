Millet İttifakı'nın listelerinde son rötuşlar yapılıyor: Pusulada CHP ve İYİ Parti olacak

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:14

14 Mayıs seçimlerine 6 parti birlikte girme kararı alan Millet İttifakı, seçim takviminin başladığı tarihten bu yana milletvekili aday listelerinin nasıl hazırlanacağına ilişkin farklı seçenekleri değerlendirdi. DEVA Partisi, kendi logosuyla seçime girmek istediğini açıkladı. Ancak sonra Saadet Partisi çatısı altında DEVA ve Gelecek partilerini kapsaması planlanan “ittifak için ittifak” gündeme geldi. Üzerinde uzlaşı sağlanamayan model rafa kaldırıldı.

Hemen ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayarak “ittifaktaki tüm partilerin yer alacağı 6’lı ortak liste” teklifinde bulundu. Fakat Akşener olumsuz yanıt verdi. Bu gelişme üzerine vekil sayısının 5’in altında olduğu illerde CHP ile İYİ Parti arasında “fermuar liste” çalışması, CHP, Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri arasında da “5’li ortak liste” görüşmeleri başladı.

İttifak protokollerinde yapılacak değişikliklerin YSK’ye bildirilebileceği son saatte uzlaşıya varan Millet İttifakı liste modellerini netleştirdi. “5’li ortak liste” ve “fermuar” modellerinde kararını netleştiren Millet İttifakı Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinden adayları da içeren CHP listesi ve İYİ Parti listesi olmak üzere iki ayrı listeyle seçime gidecek.

LİSTE OLUŞTURMAYACAK

Kendisiyle birlikte 6 ayrı partiye listelerinde yer verecek olan CHP’de yoğun çalışma dün de sürdü. Kurmaylar, bir yandan ortak listeye girecek olan Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerine CHP tarafından teklif edilen sandalye sayılarına ilişkin uzlaşmaları yürüttü. "Fermuar liste" yapılacak illere ilişkin İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmeler devam etti. Hedef 15 olmakla birlikte en az 10 ilde CHP ile İYİ Parti fermuar liste yapacak. Örneğin, CHP’nin oy oranının yüksek olduğu söz konusu illerde İYİ Parti liste oluşturmayacak. Ancak İYİ Parti’nin adayları CHP listesinde yer alacak. İYİ Parti’nin oy oranının yüksek olduğu illerde ise bunun tam tersi yönünde uygulama yapılacak.