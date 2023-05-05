Millete yasak, AKP'ye serbest

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tanıtım TIR’ı önünde bakan ve İzmir milletvekili adayı Mehmet Kasapoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişleriyle propaganda yapıldı.

Aynı alanın Millet İttifakı’na izin verilmemesine tepki gösteren CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, “Bir kere bu yapılan seçim kanununa aykırıdır. Seçim yasakları bir tek CHP’ye mi işliyor? Yazıklar olsun” dedi.