Milletvekili seçilen eski bakanlar da yemin edecek, Meclis Divanı yeni başkanını bekliyor: AKP ‘Kurtulmuş’ dedi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekilliği Yemin Töreni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninin ardından yarın ilk kez toplanacak. Meclis, bu kez 28. dönem için yeni başkanını seçecek. AKP Grubu, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u TBMM Başkanlığı’na aday gösterirken kulislerde, Kurtulmuş’un “şimdiden milletvekillerinin tebriklerini kabul ettiği” de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni sırasında Kurtulmuş’un hem geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli hem de Erdoğan ile “sürpriz görüşmesi” de dikkat çekmişti.

Genel kurulda Meclis Başkanlığı seçimi gizli oy ile yapılacak. İlk iki oylamada 600 milletvekilinin 400’ünün oyu gerekiyor. İlk iki oylamada 400 milletvekili “kabul oyu” vermez ise üçüncü tur oylama yapılacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamaz ise bu oylamada en çok oy alan 2 aday arasında 4. tur oylamaya gidilecek. 4. tur oymada da en fazla oyalan üye TBMM başkanı olarak seçilecek. Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak genel kurulda, milletvekili olan bakanlar ile yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi bakanlar da yemin edecek.

BAYRAMA KADAR MESAİ

Milletvekili olan bakanlar, TBMM’deki milletvekilliği yemin töreninde yemin etmemişlerdi. Milletvekili seçilen bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenini de kendilerine ayrılan devlet erkanı locasından takip etmişti. Milletvekili seçilen bakanlar arasında “hâlâ bakan olmak isteyenler” de bulunuyordu. Ankara kulislerinde de eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevine devam edeceği konuşuluyordu.

Öte yandan Meclis başkanı belli olduktan bir hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis başkanvekilleri, idare amirleri ile kâtip üyeler belirlenecek. Meclis’in Kurban Bayramı’na değin de çalışması bekleniyor.

PAÇACI ADAY OLDU

Bu arada siyasi partilerin Meclis Başkanlığı seçimi için adayları belli olmaya başladı. İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’yı TBMM başkan adayı olarak gösterdi.