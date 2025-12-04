Milli Dayanışma Kardelik ve Demokrasi Komisyonu’nda CHP’liler ile AKP'liler arasında gerginlik

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 19’uncu toplantısı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın İmralı’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin, MİT tarafından tutulan özet tutanağının okunmasının ardından, komisyon üyeleri dağılırken AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında toplantı sırasında başlayan gerginlik devam etti.

Komisyon toplantısı sırasında söz alan Sezgin Tanrıkulu’nun komisyon heyetinin İmralı'daki görüşme tutanaklarının özetinin değil, tümümün okunması gerektiğine ilişkin ifadeleri üzerine AKP'li Mehmet Şahin, CHP’nin İmralı’ya gitmediğini hatırlatarak, tepki gösterdi.

Bunun üzerine Sezgin Tanrıkulu, “Bakın, eğer bu komisyon bu tartışmayı bu şekilde yürütecekse bugüne kadar verdiğimiz emeğe yazık. Ayıp gerçekten. Bu, düzeysizliğin dibi aynı zamanda. Tartışma düzeyi, bu konuşma bakımından, bu noktaya gelmişse… Ben bir görüş ortaya koyuyorum; konuşmamda kimseyi de kırmadım. Bir görüş ortaya koyuyorum. Tartışma düzeyi bu noktaya gelmişse bu komisyonda, o zaman dışarıyı düşünün. Dolayısıyla bu sürece karşı olanları haklı çıkaracak bir düzey” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şahin ile Sezgin Tanrıkulu arasındaki bu gerginlik, toplantı sona erdikten sonra komisyon üyeleri dağılırken devam etti. Sezgin Tanrıkulu'nun, Mehmet Şahin’e "Bu meseleleri böyle mi tartışacağız" sözleri üzerine Mehmet Şahin'in Tanrıkulu'nun provoke ettiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ikili arasında sesler yükseldi. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de Mehmet Şahin’e tepki gösterdi. Gerginliğin artması üzerine araya diğer komisyon üyesi vekiller girdi ve ortam yatıştı.

SEZGİN TANRIKULU: "YANİ CHP İMRALI’YA GİTSEYDİ TUTANAKLAR TAM MI AÇIKLANACAKTI?"

Sezgin Tanrıkulu, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Ben toplantıda tutanaklarını tümümün okunmasının doğru olacağını, eğer okunmazsa kamuoyunda ‘gizemli konular olduğu’ fikrinin oluşabileceğini söyledim. Mehmet Şahin de ‘Sen niye gelmedin’ dedi. Meselenin kişiselleştirilmesi yanlış. Bu, kişisel bir mesele mi? Yani CHP İmralı’ya gitseydi tutanaklar tam mı açıklanacaktı? DEM Partililer de itiraz etti tutanağın özetinin okunmasına. Meseleyi benim üzerimden kişiselleştiriyorlar. Bu benim şahsi meselem değil. Bu konu üzerinden kendilerine siyaset hattı açmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.