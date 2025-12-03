Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak... İmralı'ya giden heyetin komisyona bilgi vermesi bekleniyor

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın saat 14.00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında Tören Salonu’nda toplanacak.

19’uncusu yapılacak toplantıda, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı’ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan oluşan heyetin, görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

Öte yandan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21 Kasım Cuma günü yapılan toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un nihai rapor hazırlanması amacıyla komisyondaki partilerden istediği görüş ve önerilere ilişkin raporların, heyetin yarın yapacağı sunumdan sonra TBMM Başkanlığı’na iletilmesi bekleniyor. Komisyonun son toplantısından sonra TBMM Başkanlığından “Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir” açıklaması yapılmıştı.

Ancak komisyonda temsil edilen bazı partiler sunacakları raporu, İmralı’ya giden heyetin komisyonda bilgilendirme yapmasından sonra iletmek istediklerini belirterek, sürenin ertelenmesini talep etmişti.