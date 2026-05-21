Milli Eğitim Akademileri'nde yaşanan sorunlar Meclis gündeminde: CHP'den Bakan Tekin'e peş peşe sorular

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Akademileri’nde yaşanan sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özçağdaş, geçen ay vermiş olduğu soru önergesine yasal süresi dolmasına rağmen cevap verilmemesini de eleştirdi.

Milli Eğitim Akademisi’ni düzenleyen Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 18 Ekim 2024’te Resmî Gazete’de yayımlandığını ve geçtiğimiz yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 25 bin öğretmen atamasının 10 bininin Milli Eğitim Akademileri aracılığıyla yapılacağının açıklandığını hatırlatan Özçağdaş, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımının sınavdan yaklaşık 180 gün sonra, 9 Ocak 2026 tarihinde açıklandığını belirtti.

"ÖĞRETMENLERE AYLIK 32 BİN LİRA ÖDENMESİ EŞİTSİZLİK YARATIYOR"

Akademi eğitimlerinin ise ancak 13 Nisan 2026 tarihinde başlayabildiğini vurgulayan Özçağdaş, "Öğretmenlerimizin okullarına atanarak göreve başlamaları gerekirken, uzun süreli akademi süreçlerine tabi tutulmaları; farklı illerde yürütülen eğitimler nedeniyle ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar yaşamalarına yol açmaktadır" dedi.

Akademi kapsamında öğretmen adaylarına 12 ay boyunca 32 bin lira ödeme yapılacağını belirten Özçağdaş, "Özellikle Ankara ve İstanbul gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu illerde konaklama desteği sağlanmaması öğretmenler arasında eşitsizlik yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akademide yaşandığı iddia edilen tehdit, mobbing ve baskının kamuoyuna yansıdığına dikkati çeken Özçağdaş, henüz mesleğe başlamadan öğretmen adaylarının tehdit, baskı ve belirsizlik ortamı içerisinde bırakılmasının kamu yönetimi ilkeleri, hukuk devleti anlayışı ve eğitim hakkı açısından kaygı verici olduğunu kaydetti.

Özçağdaş önergesinde, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti: