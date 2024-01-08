MEB'den 'Değerler eğitimi' itirafı
Milli Eğitim Bakanlığı kendi projesi olan imamların okulda ders vermesini “riskli” buldu. Raporda değerler eğitimi derslerinin toplum için “kapsayıcı” olmayabileceği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, “Cumhuriyetin 100. Yılı: Eğitimde Geleceğe Bakış Raporu”nu önceki gün yayımladı.
Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında çıkarılan derginin amacı ise “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında mevcut durum analizlerinden hareketle geleceğe dair öngörü ve fırsatları açıklayarak, olası riskleri ve uygulamaya dair ilkeleri ortaya koymak” olarak açıklandı.
Dergi kapsamında eğitim dört başlık altında incelenirken bu başlıklardan biri de “Eğitim Felsefesi ve Değerler” oldu. Bakanlıktan analiz kapsamında itiraf niteliğinde bir değerlendirmeler geldi.
Dergi kapsamında “Değerler ve Ahlak Eğitimi” başlığında değerler eğitimi incelendi. Buna göre, değerler eğitiminin bireyin hayatında önemli bir yer tutması ve bireysel gelişimden toplumsal gelişime katkı sağladı vurgulandı.
Öte yandan söz konusu eğitimin riskleri de incelendi.
Söz konusu bulgular şunlar oldu:
- Eğitimin hedef kitleye uygun verilememesi.
- Yaklaşımlar ve kullanılan yöntemlerin hedef kitleye uygun olarak verilememesi.
- Eğitimde kapsayıcılığın sağlanamaması.
- Toplumun farklı kesimlerinin, değerler ve ahlak eğitimi programlarının içeriği ve öğretilen değerler konusunda farklı görüşlere sahip olması.
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