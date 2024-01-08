MEB'den 'Değerler eğitimi' itirafı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, “Cumhuriyetin 100. Yılı: Eğitimde Geleceğe Bakış Raporu”nu önceki gün yayımladı.

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında çıkarılan derginin amacı ise “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında mevcut durum analizlerinden hareketle geleceğe dair öngörü ve fırsatları açıklayarak, olası riskleri ve uygulamaya dair ilkeleri ortaya koymak” olarak açıklandı.

Dergi kapsamında eğitim dört başlık altında incelenirken bu başlıklardan biri de “Eğitim Felsefesi ve Değerler” oldu. Bakanlıktan analiz kapsamında itiraf niteliğinde bir değerlendirmeler geldi.

Dergi kapsamında “Değerler ve Ahlak Eğitimi” başlığında değerler eğitimi incelendi. Buna göre, değerler eğitiminin bireyin hayatında önemli bir yer tutması ve bireysel gelişimden toplumsal gelişime katkı sağladı vurgulandı.

Öte yandan söz konusu eğitimin riskleri de incelendi.

Söz konusu bulgular şunlar oldu: