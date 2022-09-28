Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:53

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, saat 16.45'te başladı.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.