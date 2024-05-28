Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:18
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
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MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşılırken toplantı sonunda bildiri yayımlanması bekleniyor.


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