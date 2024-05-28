Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşılırken toplantı sonunda bildiri yayımlanması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Parçalanmış ceset vahşetinde gözaltı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kürsüde 'Esad ile işbirliği' çağrısı
- Okan Buruk hakkında suç duyurusu!