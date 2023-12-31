Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İncirlik Üssü’nde
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve komutanlar karşıladı.
Adana Valiliğinin sosyal medya hesabından, Güler’in bölgede bir dizi programa katılmak üzere İncirlik Üssü’ne geldiği belirtildi.
Bakan Güler’in programı ise açıklanmadı.
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