Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İran sınırında

İran'a yönelik İsrail saldırısı sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalar 6’ncı gününde devam ederken Ankara da 'güvenlik' alarmı verdi.





Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ise, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Van’a gitti.





Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van’a gitti. Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığımıza bağlı Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığımızda da toplantı gerçekleştirdi" denildi.